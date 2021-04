Jak wybrać okna PCV do domu lub mieszkania?

Niegdyś powszechnie stosowanie okna drewniane od pewnego czasu konsekwentnie są wypierane przez plastikowe okna PCV. Dzieje się tak ze względu na szereg właściwości, które czynią je doskonałą alternatywą dla swoich poprzedników. Jakie są charakterystyczne cechy, dzięki którym są one tak popularne? I czym kierować się wybierając okna plastikowe do swojego domu? Odpowiadamy!

Właściwości okien z plastiku

Wyjątkowo konkurencyjne parametry techniczne to główny wyznacznik, dzięki któremu okna PCV są tak powszechnie stosowane. Są one niezwykle wytrzymałe i mogą służyć bezawaryjnie nawet przez kilkadziesiąt lat. Co więcej, są odporne na działanie czynników zewnętrznych i atmosferycznych. Cechują się również świetną termoizolacją i szczelnością. Przy odpowiedniej pielęgnacji jest to więc doskonały wybór na długie lata.

Okna PCV - jak w wybrać odpowiednie?

Zakup tak ważnych elementów wykończenia domu lub mieszkania jak okna musi zostać poprzedzone analizą pewnych elementów. Na co warto zwrócić uwagę, kupując okna PCV?

Szczegółowe parametry (grubość wzmocnienia, stopień termoizolacji, rodzaj okucia)

Dopasowanie modelu okna do elewacji, ściany i pozostałych elementów budowlanych

Stopień zabezpieczeń antywłamaniowych

Design spójny z wyglądem domu zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz

Warto pamiętać, że zakup okien PCV to decyzja na wiele lat, dlatego w tej kwestii dobrze jest przemyśleć sprawę i zdecydować się na produkt idealnie odpowiadający potrzebom i wymaganiom.